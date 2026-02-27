お笑いタレント・江頭2:50（60）が27日までに自身のYouTubeチャンネルを更新。女優・二階堂ふみがゲスト出演し、昨年8月に結婚を発表した「メイプル超合金」カズレーザーとの“超独特”な夫婦生活について語る場面があった。江頭から「（夫婦関係で）どっちが上とか下とかはあるんですか?」と質問されると、二階堂は「あまり無いですね。基本的にずっとお互いに敬語なんで」と返す。また「ご帰宅されて“お疲れ様です〜”