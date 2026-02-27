大相撲の伊勢ケ浜親方（元横綱・照ノ富士）が弟子の幕内・伯乃富士（22＝伊勢ケ浜部屋）に暴力を振るい、日本相撲協会から事情聴取を受けていたことが27日、分かった。この日、取材に応じ認めた。24日に日本相撲協会に出向き、伯乃富士、当時現場にいた錦富士とともに事実を伝えた。「2人と話して、“協会に事実を2人の口から話してくれ”と。自分がやったことも協会に話すからということで3人で一緒に行った」と説明した。