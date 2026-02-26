4月より放送されるTVアニメ『あかね噺』のオープニング主題歌が、桑田佳祐による書き下ろし楽曲「人誑し／ひとたらし」に決定。あわせて、キービジュアル第2弾、本PV第2弾、スペシャルアニメ映像が公開された。 参考：てらそままさき、大塚明夫『あかね噺』出演阿良川一生＆阿良川志ぐま役に 本作は『週刊少年ジャンプ』（集英社）にて連載中の“本格落語ものがたり”をアニメ化するもの。幼い頃から噺家の父