テレビ東京は26日、4月3日から松重豊（63）主演のグルメドキュメンタリードラマ第11弾「孤独のグルメSeason11」（金曜深夜0時12分）を放送すると発表した。レギュラーSeasonとしては、22年10月に放送されたSeason10以来、約3年半ぶりの新Seasonとなる。輸入雑貨商を営む主人公、井之頭五郎が営業先で見つけた食事処にふらりと立ち寄り、食べたいと思ったものを自由に食す人気グルメドラマの第11弾。昨年は松重自ら監督、脚本、主