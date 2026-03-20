テレビ東京のアニメYouTubeチャンネル『あにてれちゃんねる』が19日、開設7年目を記念してリニューアルされた。新たに「テレ東アニメ」「テレ東アニメKids」の2つのチャンネルが誕生した。全77作品の一挙配信や大人気番組の配信特別企画など、リニューアル記念の豪華企画がスタートした。【画像】伝説の作品が限定で！リニューアルされたテレ東のアニメYouTubeチャンネルで見られる作品「テレ東アニメ」チャンネルは、ライトか