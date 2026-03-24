3月21日、人気料理研究家のリュウジが自身のXに投稿した“訴え”が、思わぬ方向へ飛び火している。「リュウジさんが牙を剥いたのは、日本最大級のレシピサイト『クックパッド』の新機能『レシピスクラップ』。これは、SNSやウェブで見つけたレシピのURLを貼るだけで、AIが自動的に内容を抽出し、アプリ内に保存できるというサービス。いわば“外部レシピの取り込み機能”ですが、これに対し彼は《あまりにもレシピ製作者にリス