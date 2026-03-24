桜の開花が目前に迫った3月中旬、都内の有名私立大学で、袴に身を包み晴れ舞台に立つ女性の姿があった。元モーニング娘。の北川莉央だ。「明治学院大学」と書かれた式典看板の前で、卒業証書を手に満面の笑みを浮かべている。現場に居合わせた関係者は、当日の様子をこう明かす。「北川さんは『社会学部』の卒業式に出ていました。母親も駆けつけたようで、一緒に記念撮影をするなど和気あいあいとした様子でしたよ。母親は卒業