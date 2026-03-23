野球日本代表の侍ジャパンがＷＢＣでベスト４入りを初めて逃したことで、テレビ各局が用意していた特集が水の泡になったという。井端弘和監督率いる侍ジャパンは１４日（日本時間１５日）、米マイアミで行われた準々決勝でベネズエラに敗れ、２大会連続４度目の優勝は果たせなかった。通算６大会でベスト４入りを逃したのは初めてのことだ。そして、侍ジャパンの?早期敗退ショック?は、テレビ局の各番組にも影響を及ぼした。