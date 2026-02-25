¸µ¶áÅ´¡¦ÃæÆü¡¦¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤ÇÅê¼ê¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤¿º´Ìî»üµª¤µ¤ó¤¬¡¢¼«¿È¤Î¸ø¼°¥Ö¥í¥°¤ò¹¹¿·¡£º¸Åê¤²¤Ç¤ÎÅêµåÎý½¬¤òºÆ³«¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ú º´Ìî»üµª ¡ÛÅêµåÎý½¬ºÆ³«¡Öº¸Åê¤²¤Î¤Ô¤Ã¤«¤êÅêË¡¤Î´°À®¤Ë¸þ¤±¤ÆºÆ»ÏÆ°¤Ç¤¹¡×¡Ö¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤ËÀÑ¶ËÅª¤Ë¹ÔÆ°¤·¤Æ¹Ô¤³¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×24Ç¯5·î¤Ë±¦ÏÓÀÚÃÇ¼ê½Ñº´Ìî¤µ¤ó¤Ï¡ÖÀèÆüµ×¤·¿¶¤ê¤Ë¥Ü¡¼¥ë¤òÅê¤²¤Æ¤­¤Þ¤·¤¿¡£¡×¤ÈÅê¹Æ¡£2024Ç¯5·î¤ËÍø¤­ÏÓ¤À¤Ã¤¿±¦ÏÓ¤òÀÚÃÇ¤·¤¿º´Ìî¤µ¤ó