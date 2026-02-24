女優の吹石一恵が、現在放送中のTBS系日曜劇場「リブート」に出演することが発表された。吹石は、3月1日に放送される第6話にゲストとして出演するという。日曜劇場には2年ぶりの出演となり、どんな演技を見せるのか高い注目が集まっている。 吹石といえば、父親が元プロ野球選手の吹石徳一として有名で、早くから芸能活動をスタートさせ、1997年に映画「ときめきメモリアル」で女優デビュー。清純派女優として