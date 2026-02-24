日常生活で使う機会はあまりないけれど、知ってるとちょっと自慢できる！そんな難読漢字を今回ご紹介します。社会人の多くが間違えてしまうこの漢字、あなたは読めるかな？「叢」はなんて読む？「業」という漢字に似ているようで、よく見ると違う「叢」。「叢」には、ひらがな4文字の読み方があります。なんと読むかご存じですか。正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。果たして、正解は？正解は「くさむら」