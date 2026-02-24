【叢】はなんて読む？ひらがな4文字の難読漢字

日常生活で使う機会はあまりないけれど、知ってるとちょっと自慢できる！そんな難読漢字を今回ご紹介します。社会人の多くが間違えてしまうこの漢字、あなたは読めるかな？

「叢」はなんて読む？

「業」という漢字に似ているようで、よく見ると違う「叢」。

「叢」には、ひらがな4文字の読み方があります。なんと読むかご存じですか。

正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

果たして、正解は？

正解は「くさむら」でした！

「叢」にはくさむらの他に、むらがる・あつまるといった意味があります。

「叢」が使用されている単語では「叢書（そうしょ）」が有名なのではないでしょうか。

「叢書」はシリーズとも呼ばれ、著者ではなくテーマごとに集められた書籍を指します。

「むらがる・あつまる」という意味で「叢」が使用されているのですね。現在は「双書」と書くこともありますよ。

みなさんは分かりましたか？

家族や友だちにも、「知ってる？」と聞いて自慢してみて！

