【叢】はなんて読む？ひらがな4文字の難読漢字

日常生活で使う機会はあまりないけれど、知ってるとちょっと自慢できる！そんな難読漢字を今回ご紹介します。社会人の多くが間違えてしまうこの漢字、あなたは読めるかな？



「叢」はなんて読む？ 「業」という漢字に似ているようで、よく見ると違う「叢」。 「叢」には、ひらがな4文字の読み方があります。なんと読むかご存じですか。 正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

果たして、正解は？ 正解は「くさむら」でした！ 「叢」にはくさむらの他に、むらがる・あつまるといった意味があります。 「叢」が使用されている単語では「叢書（そうしょ）」が有名なのではないでしょうか。 「叢書」はシリーズとも呼ばれ、著者ではなくテーマごとに集められた書籍を指します。 「むらがる・あつまる」という意味で「叢」が使用されているのですね。現在は「双書」と書くこともありますよ。 みなさんは分かりましたか？ 家族や友だちにも、「知ってる？」と聞いて自慢してみて！ 《参考文献》

ライター Ray WEB編集部