SIAM SHADEのドラマー淳士（52）が23日、X（旧ツイッター）を更新。この日亡くなったことが発表されたLUNA SEAのドラマー真矢さんをしのんだ。「真矢さんの最期、看取ることができました。通夜でお別れもしてきました」と報告するも、「まだ、まったく現実として受け止められてません。つらすぎる」と胸中をつづった。その一方で「でも、ステージはちゃんとしないと。真矢さんに怒られちゃいますしね」と自らに言い聞かせた。それ