¡Ú¥×¥íÌîµå¡Û»×¹ÍÎÏ¤Î¾®ÅÄ¹¯°ìÏº¡¢Èôµ÷Î¥¤ÎµÜ²¼Ä«ÍÛ... °ÛºÍ¤Î¿·¿ÍÌî¼ê¤¬¸ì¤Ã¤¿¥Ù¥¤¥¹¥¿¡¼¥ºÆþÃÄ¤Ç¶Ã¤¤¤¿¤³¤È
¥Ù¥¤¥¹¥¿¡¼¥º¼ÂÎÏÇÉ¥ë¡¼¥¡¼¤Î¸½ºßÃÏ¡ÊÁ°ÊÔ¡Ë
¡¡É®¼Ô¤Ï¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢Ìîµå¤òÃæ¿´¤Ë¼èºà³èÆ°¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÎãÇ¯¥É¥é¥Õ¥È¸õÊä¤ò¸«¤ë¤Ê¤«¤Ç¡¢¡Ö¤³¤ÎÁÇºà¤Ï¤¹¤Ð¤é¤·¤¤¡×¤È¶×Àþ¤Ë¿¨¤ì¤ëÁª¼ê¤¬¤¤¤ë¤â¤Î¤À¡£
¡¡¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤Î¼ç´Ñ¤Ê¤¬¤é¡¢2025Ç¯¤Î¥É¥é¥Õ¥È¸õÊä¤Î¤Ê¤«¤Ç¤È¤¯¤Ë¿´¤Ë¶Á¤¤¤¿Áª¼ê¤ÎÂ¿¤¯¤¬¡¢DeNA¤Ë»ØÌ¾¤µ¤ì¤¿¡£¥á¥Ç¥£¥¢¤«¤é¤ÎÉ¾²Á¤Ï·è¤·¤Æ¹â¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¸Ä¿ÍÅª¤Ë¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¿Áª¼ê¤Ð¤«¤ê¡£¥×¥í¤ÎÀ¤³¦¤Ç¤â¼ÂÎÏ¤òÈ¯´ø¤·¤Æ¤¯¤ì¤ì¤Ð¡¢¥Á¡¼¥à¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂç¤¤ÊÀïÎÏ¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢»ÙÇÛ²¼»ØÌ¾¤µ¤ì¤¿Âç³ØÀ¸£³Ì¾¡¢¼Ò²ñ¿Í£²Ì¾¤Î¿·¿Í¤¿¤Á¤Ï¡¢¤¹¤Ù¤ÆÆó·³¥¥ã¥ó¥×¥¹¥¿¡¼¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£ºòµ¨¤Ï¥É¥é¥Õ¥È¾å°Ì£´Áª¼ê¤¬µ¹ÌîÏÑ¤Ç¤Î°ì·³¥¥ã¥ó¥×¤Ç»ÏÆ°¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢»ÄÇ°¤Ê¤¬¤éÀïÎÏ¤Ë¤Ï¤Ê¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£º£µ¨¤Î¿·¿Í¤Ï¸Î¾ãÌÀ¤±¤ÎÁª¼ê¤â¤¤¤ë¤¿¤á¡¢Á´°÷¤¬Æó·³¥¥ã¥ó¥×ÃÏ¡¦²Å¼êÇ¼¤Ç»ÏÆ°¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡ÚºÇÂç¤ÎÉð´ï¤Ï¾õ¶·È½ÃÇÎÏ¡Û
ÀÄ»³³Ø±¡Âç¤«¤é¥É¥é¥Õ¥È£±°Ì¤ÇDeNA¤ËÆþÃÄ¤·¤¿¾®ÅÄ¹¯°ìÏº¡¡photo by Sankei Visual
¡¡¥É¥é¥Õ¥È£±°Ì¤Î¾®ÅÄ¹¯°ìÏº¡ÊÀÄ»³³Ø±¡Âç¡Ë¤Ïºò½©¤Ëº¸ÂÀ¤â¤âÎ¢¤ÎÆùÎ¥¤ì¤òµ¯¤³¤·¡¢¿·¿Í¹çÆ±¼«¼ç¥È¥ì¤«¤é¿µ½Å¤ÊÄ´À°¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢²Å¼êÇ¼¤Ç¤ÏÍ¼ÊýÃÙ¤¯¤Þ¤Ç¤ß¤Ã¤Á¤ê¤Èµï»Ä¤êÎý½¬¤ò¤³¤Ê¤¹¤Ê¤É¡¢¶¯ÅÙ¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¡£¾®ÅÄ¤Ï¤Ë¤Ã¤³¤ê¤È¾Ð¤Ã¤Æ¡¢¡Ö¤â¤¦Â¤Ï100¥Ñ¡¼¥»¥ó¥È¡¢Âç¾æÉ×¤Ç¤¹¡×¤ÈÀë¸À¤·¤¿¡£
¡¡Âç³Ø»þÂå¤ÏÅ·ºÍÅª¤Ê¥³¥ó¥¿¥¯¥ÈÇ½ÎÏ¤Î¹â¤µ¤òÀ¸¤«¤·¡¢ÀÄ»³³Ø±¡Âç¤Î¥ê¡¼¥°£¶Ï¢ÇÆ¤ËÂç¤¤¯¹×¸¥¡£Âç³ØÆüËÜÂåÉ½¤Ç¤âÃæ¼´¤òÃ´¤¤¡¢ÆüÊÆÂç³ØÁª¼ê¸¢¤Ç³èÌö¤·¤¿¡£
¡¡¼éÈ÷°ÌÃÖ¤¬°ìÎÝ¼ê¤È¤¤¤¦ÅÀ¤òµ¿Ìä»ë¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤ÏÀÄ»³³Ø±¡Âç¤¬°ìÎÝ¤Î¼éÈ÷¤ò½Å»ë¤¹¤ëÊý¿Ë¤Î¤¿¤á¡£°ÂÆ£Ç«Â§´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÍ··â°Ê³°¤Ê¤é¤É¤³¤Ç¤â¼é¤ì¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¾®ÅÄ¤Î¼éÈ÷ÎÏ¤ËÂÀ¸ÝÈ½¤ò²¡¤¹¡£¥×¥íÆþ¤ê¸å¤Ï»°ÎÝ¤Î¼éÈ÷Îý½¬¤ò¤³¤Ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¾®ÅÄ¤Ë¥×¥íÆþ¤ê¸å¤Ë¶Ã¤¤¤¿¤³¤È¤òÊ¹¤¯¤È¡¢¤³¤ó¤ÊÅú¤¨¤¬ÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¡ÖÆ¬¤ò»È¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ëÁª¼ê¤¬¤¹¤´¤¯Â¿¤¤°õ¾Ý¤Ç¤¹¡£µ»½Ñ¤¬¤¹¤´¤¤¤³¤È¤Ï¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬Â¿¤¤¤Î¤«¤È¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£µ¹ÌîÏÑ¤Î°ì·³¥¥ã¥ó¥×¤ò¸«³Ø¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿»þ¤â¡¢Åû¹á²ÅÃÒ¤µ¤ó¡¢º´Ìî·ÃÂÀ¤µ¤ó¡¢¸ÍÃì¶³¹§¤µ¤ó¤Èº¸¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤ÎÊý¤¬¤¤¤Æ¡¢Âè°ìÀþ¤ÇÀï¤Ã¤Æ¤¤¤ëÁª¼ê¤Ï¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤Ê¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£Åû¹á¤µ¤ó¤«¤é¤Ï¡ØÆ¬¤ò»È¤ï¤Ê¤¤¤ÈÀ¸¤¤Æ¤¤¤±¤Ê¤¤¤è¡Ù¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¾®ÅÄ¼«¿È¡¢»×¹ÍÎÏ¤Ç¤Î¤·¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¿Áª¼ê¤À¡£¼«Ê¬¤ÎºÇÂç¤ÎÉð´ï¤òÊ¹¤¯¤È¡¢¡Ö¾õ¶·È½ÃÇÎÏ¡×¤È¤¤¤¦Åú¤¨¤¬ÊÖ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢Áö¹¶¼é¤Î¤¢¤é¤æ¤ë¾ìÌÌ¤ÇÍ¥¤ì¤¿Æ¶»¡ÎÏ¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¡£Âç³Ø£³Ç¯½©¤Ë¤Ï¥ê¡¼¥°Àï£¹»î¹ç¤Ç£µÅðÎÝ¤ò·è¤á¤¿¤¬¡¢¾®ÅÄ¤Ï¤½¤ÎÍ×°ø¤òÆÈÆÃ¤Î¸ÀÍÕ¤ÇÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¸£À©µå¤¬¤¯¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¬¤ï¤«¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤¢¤È¤ÏÊÑ²½µå¤òÅê¤²¤ë»þ¤ËÁö¤ì¤Ð¡¢À®¸ù¤·¤Þ¤¹¤«¤é¡×
¡¡¤³¤ó¤Ê¸ÀÍÕ¤ò¥µ¥é¥Ã¤È¸À¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤³¤í¤Ë¡¢¾®ÅÄ¤ÎÎà¤Þ¤ì¤Ê´Ñ»¡´ã¤¬Æ©¤±¤Æ¸«¤¨¤ë¡£¡ÚßõÎõ¤Ê¥ì¥®¥å¥é¡¼Áè¤¤¡Û
¡¡¶áÇ¯¤ÎDeNA¤Î¥¹¥«¥¦¥Æ¥£¥ó¥°¤Ïµ»½Ñ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Áª¼ê¤ÎÆâÌÌÅª¤ÊÉ¾²Á¤âÂç¤¤Ê¥¦¥¨¡¼¥È¤òÀê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£È¬ÇÏ´´Åµ¥¢¥Þ¥¹¥«¥¦¥Æ¥£¥ó¥°¥°¥ë¡¼¥×¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤Ï¡¢¾®ÅÄ¤Î¿Í´ÖÀ¤â¹â¤¯É¾²Á¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÖÉáÃÊ¥Ù¥ó¥Á¤Ë¤¤¤ë»Ñ¤ò¸«¤Æ¤â¡¢¥Á¡¼¥à¤ò¾¡¤¿¤»¤ë¤¿¤á¤ËÎÏ¤òÃí¤¤¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£¤½¤³¤ò´Þ¤á¤ÆÉ¾²Á¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢£±Ç¯ÌÜ¤«¤é¥ì¥®¥å¥é¡¼Áè¤¤¤Ë³ä¤Ã¤ÆÆþ¤ë¤Î¤Ï¡¢¥Ï¡¼¥É¥ë¤¬¹â¤¤¡£°ìÎÝ¤Ï¥ì¥®¥å¥é¡¼¸õÊäÉ®Æ¬¤Îº´Ìî·ÃÂÀ¡¢¼ÂÀÓ¤Î¤¢¤ë¥À¥ä¥ó¡¦¥Ó¥·¥¨¥É¤â¹µ¤¨¤ë¡£»°ÎÝ¤ÏµÜ?ÉÒÏº¡¢Åû¹á²ÅÃÒ¤Î¥Ù¥Æ¥é¥óÀª¤Ë¡¢¼ã¼ê¥Û¡¼¥×¤ÎÅÙ²ñÎ´µ±¤âºò½©¤«¤é»°ÎÝ¼éÈ÷¤òÎý½¬¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¾®ÅÄ¤ÏÆóÎÝ¼éÈ÷·Ð¸³¤â¤¢¤ë¤¬¡¢¤½¤³¤Ë¤ÏËÒ½¨¸ç¤È¤¤¤¦¹â¤¤ÊÉ¤¬¤½¤Ó¤¨¤ë¡£
¡¡¾®ÅÄ¤ÏÈ¬²¦»Ò¥·¥Ë¥¢¤Ë½êÂ°¤·¤¿Ãæ³Ø»þÂå¡¢Åû¹á¤Î±þ±ç²Î¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤À¤¬¡¢¾®ÅÄ¤ÏÅû¹á¤Ø¤Î¤Û¤Î¤«¤ÊÆ´¤ì¤Ë¥Õ¥¿¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤¢¤ó¤Þ¤ê¥ª¡¼¥é¤ò´¶¤¸¤¹¤®¤Æ¤¤¤Æ¤â¤è¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤Ê¤Î¤À¤·¡¢Ä¶¤¨¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ê¤È¡£Åð¤á¤ë¤È¤³¤í¤ÏÅð¤ó¤Ç¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×
¡¡¤¹¤Ç¤ËÎý½¬»î¹ç¤Ç¤Ï°ì·³¤Ë¾·½¸¤µ¤ì¡¢·ë²Ì¤â»Ä¤·»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¡£15Æü¤ÎÃæÆüÀï¤Ç¤Ï¶â´ÝÌ´ÅÍ¤«¤éº¸Á°°ÂÂÇ¡¢19Æü¤Î¥í¥Ã¥ÆÀï¤Ç¤Ï¾®ÅçÏÂºÈ¤«¤é±¦Á°°ÂÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¡£½ÕÀè¤Ï¤¤¤Ä¤â¾õÂÖ¤¬¾å¤¬¤é¤º¡¢¡ÖÂÇ¤Æ¤ëµ¤¤¬¤·¤Ê¤¤¡×¤È¸ª¤òÍî¤È¤¹¾®ÅÄ¤À¤¬¡¢Ãå¼Â¤ËÂç´ï¤ÎÊÒÎÚ¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Öº£¤Ï¤È¤Ë¤«¤¯¿¶¤ë¤³¤È¡£¤â¤È¤â¤ÈÅö¤Æ¤ë¤³¤È¤Ë¤Ï¼«¿®¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¢¤È¤ÏÈô¤Ð¤¹ÎÏ¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¡£¥Ñ¥ï¡¼¤¬¤â¤¦¾¯¤·¤Ä¤¯¤À¤±¤Ç¡¢Áê¼ê¤ËÂÐ¤·¤ÆÉÝ¤µ¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ç¡£¼«Ê¬¤Î¶¯¤ß¤òÀ¸¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ÉÝ¤µ¤òµá¤á¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×
¡ÚÈôµ÷Î¥¤À¤±¤Ê¤éÎ©ÀÐÀµ¹¤Ë¤âÉé¤±¤Ê¤¤¡Û
ÅìÍÎÂç¤«¤é¥É¥é¥Õ¥È£³°Ì¤ÇDeNA¤ËÆþÃÄ¤·¤¿µÜ²¼Ä«ÍÛ¡¡photo by Kikuchi Takahiro
¡¡¤½¤ó¤Ê¾®ÅÄ¤¬¡ÖÈôµ÷Î¥¤¬À¨¤Þ¤¸¤¤¡×¤ÈÉ¾¤¹¤ë¤Î¤¬¡¢¥É¥é¥Õ¥È£³°ÌÆþÃÄ¤ÎµÜ²¼Ä«ÍÛ¡ÊÅìÍÎÂç¡Ë¤Ç¤¢¤ë¡£¿ÈÄ¹182¥»¥ó¥Á¡¢ÂÎ½Å88¥¥í¤È¤¿¤¯¤Þ¤·¤¤ÂÎ¶í¤Î±¦ÂÇ¼Ô¡£¥Õ¥ê¡¼ÂÇ·â¤Ç¤Ï²Å¼êÇ¼Ìîµå¾ì¤Îº¸Íã¥¹¥¿¥ó¥É±ü¤Ë¹â¤¯¤½¤Ó¤¨¤ëÅÚ¼ê¤ò±Û¤¨¤ëÆÃÂçÃÆ¤òÊü¤Á¡¢¶Ã°Û¤ÎÈôµ÷Î¥¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤¿¡£
¡¡ÅìÍÎÂç¤Î°æ¾åÂç´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÈôµ÷Î¥¤À¤±¤Ê¤éÁÏ²ÁÂç¤ÎÎ©ÀÐ¤¯¤ó¡ÊÀµ¹¡¿ºå¿À£±°Ì¡Ë¤Ë¤âÉé¤±¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£µÜ²¼ËÜ¿Í¤â¡Ö¼«Ê¬¤è¤êÈô¤Ð¤¹¿Í¤Ï¡¢¤¢¤Þ¤ê¸«¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢µÜ²¼¤Ï¤³¤¦¤âÉÕ¤±²Ã¤¨¤¿¡£
¡Ö¤Ç¤â¡¢»î¹ç¤Ë¤Ê¤ë¤È¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Á¤ã¤¦¤ó¤Ç......¡×
¡¡ÅìÍÎÂç¤Ç¤Ï£²Ç¯»þ¤ËÂç³ØÆüËÜÂåÉ½¤ËÁª¤Ð¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢²¼µéÀ¸»þ¤Ë³èÌö¤·¤¿¡£¤À¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤Ï¸Î¾ã¤â¤¢¤Ã¤ÆÄãÌÂ¡£±¦¤Î¶¯ÂÇ¼Ô¤È¤·¤ÆÈ´·²¤ÎÀøºßÇ½ÎÏ¤òÈë¤á¤Ê¤¬¤é¡¢¸ø¼°Àï¤Ç¼ÂÎÏ¤òÈ¯´ø¤Ç¤¤º¤Ë¤¤¤¿¡£µÜ²¼¤Ï¤³¤ó¤ÊÆâËë¤òÌÀ¤«¤¹¡£
¡ÖÂç³Ø¤Î¥ê¡¼¥°Àï¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢£²¡Á£³Æü»î¹ç¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¥Ö¥é¥ó¥¯¤¬¶õ¤¤¤Æ¤Þ¤¿¼¡¤Î»î¹ç¤¬¤¢¤ë......¤È¤¤¤¦·Á¤¬¶ì¼ê¤Ç¤·¤¿¡£¥ª¡¼¥×¥óÀï¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢ËèÆü»î¹ç¤¬¤¢¤ë¤Û¤¦¤¬ÆÀ°Õ¤Ç¤·¤¿¤Í¡£¥×¥í¤Î¤Û¤¦¤¬¼«Ê¬¤Ë¤Ï¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ëµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡×
¡¡µÜ²¼¤Ë¤â¡Ö¥×¥í¤Ç¶Ã¤¤¤¿¤³¤È¡×¤òÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¤ä¤Ï¤êÂÇ·âµ»½Ñ¤Ë´Ø¤¹¤ëÅú¤¨¤¬ÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¡Ö°ì·³¤ÎÁª¼ê¤Ï¥ß¥¹¥·¥ç¥Ã¥È¤¬Á´Á³¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¡£Èôµ÷Î¥¤Ê¤é¼«Ê¬¤âÈô¤Ð¤»¤Þ¤¹¤±¤É¡¢°ì·³¤ÎÁª¼ê¤Ï·Ú¤¯¥¹¥¤¥ó¥°¤·¤Æ¤â¡¢¿Ä¤ËÅö¤Æ¤ÆÈô¤Ð¤»¤ë´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¡×
¡¡Âç³Ø¤ÎÀèÇÚ¤Ç¤¢¤ëÀÐ¾åÂÙµ±¤ä²ÃÆ£¶Á¤¬ºßÀÒ¤·¡¢²£ÉÍ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç´ÑÀï¤¹¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¡£µÜ²¼¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢DeNA¤Ï¡ÖÀ¸¤¤¿¶µºà¡×¤¬Â¿¤¤¥Á¡¼¥à¤Ç¤¢¤ë¡£
¡Ö¼«Ê¬¤Ï²ÜÌ¾¡ÊÃ£É×¡Ë¤µ¤ó¤Î¥Õ¥©¡¼¥à¤ò¥Þ¥Í¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ù¥¤¥¹¥¿¡¼¥º¤ÎÂÇ¼Ô¤ÏµÜ?¤µ¤ó¤äËÒ¤µ¤ó¤Ê¤É¡¢±¦¤Î¼´¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤ë±¦ÂÇ¼Ô¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¾ï¤Ë±¦Â¤Î¾å¤Ë¼´¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¥¹¥à¡¼¥º¤Ë²ó¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¡£¼«Ê¬¤â»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×
¡¡15Æü¤ÎÃæÆüÀï¤Ç¤Ï¡¢¾®ÅÄ¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë°ì·³¤Ë¾·½¸¤µ¤ì¤Æ¶â´Ý¤«¤éÃæÁ°°ÂÂÇ¡£»°ÎÝÀþ¤Î±Ô¤¤ÂÇµå¤ò¹¥Êá¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¼éÈ÷ÌÌ¤Ç¤â¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£
¡¡¤¿¤À¤·¡¢µÜ²¼¤ÏÌÜÀè¤Î·ë²Ì¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤¸¤Ã¤¯¤ê¤È¹ø¤ò¿ø¤¨¤Æ¡¢¥×¥í¤ÇÀï¤¦¤¿¤á¤ÎÎÏ¤òÍÜ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Ä¤â¤ê¤À¡£
¡ÖÁá¤¯°ì·³¤Ë¾å¤¬¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤ä¤ë¤«¤é¤Ë¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÄ´À°¤·¤¿¾õÂÖ¤Ç¾¡Éé¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¥Á¥ç¥³¥ó¤ÈÅö¤Æ¤Ë¤¤¤¯¤è¤¦¤Ê¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤Ï¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È¿¶¤Ã¤¿¤Ê¤«¤Ç¤Î¥ß¡¼¥ÈÎÏ¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£ÂÇ¤ÁÂ»¤¸¤Æ¤â¡¢Â®¤¤ÂÇµå¤ÇÈ´¤±¤Æ¤¤¤¯¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×
¡¡Ìî¼ê¤ÎÍË¾³ô¤Ï¾®ÅÄ¡¢µÜ²¼¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¥É¥é¥Õ¥È£µ°Ì¤ÎÀ®À¥æû¿Í¡ÊNTTÀ¾ÆüËÜ¡Ë¤â¼ÂÀï¤Ç°ÂÂÇ¤òÎÌ»º¡£ÆóÍ·´Ö¤Î¼éÈ÷¤Ç¤â¹¥¥×¥ì¡¼¤òÏ¢È¯¤·¡¢ÁêÀîÎ¼Æó´ÆÆÄ¤«¤é¹âÉ¾²Á¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ë¡£¥¢¥Þ»þÂå¤«¤é±¦Êý¸þ¤Ø¤Î²÷ÂÇ¤¬ÌÜÎ©¤Ä¼ÂÎÏ¼Ô¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¥×¥í¤Î´Ä¶¤Ç¤â¸«»ö¤Ê½ç±þÎÏ¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£DeNA¤ÎÍ··â¤Ï¸½»þÅÀ¤ÇÀäÂÐÅª¤Ê¥ì¥®¥å¥é¡¼¤¬¤¤¤Ê¤¤¤À¤±¤Ë¡¢¥À¡¼¥¯¥Û¡¼¥¹¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£