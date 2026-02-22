アイピーフォーより、「パペットスンスンコインケース」が2026年2月下旬から順次、全国のカプセルトイコーナーにて発売予定だ。＞＞＞パペットスンスンコインケースをチェック！（写真8点）『パペットスンスン』は、青い毛をした6才のパペットの男の子「スンスン」と、その親友の「ノンノン」、おじいちゃんの「ゾンゾン」などとの何気ない日常を描いた作品で、SNSの総フォロワー数は200万人を越えている。7月2日（水）からは