千葉の前貴之「この経験があったからこそ、今があると思っています」17年ぶりのJ1勝利を目指すジェフユナイテッド千葉で、14年ぶりにJ1のピッチに立った男がいる。32歳のDF前貴之は、開幕戦の浦和レッズ戦と第2節の川崎フロンターレ戦で2試合連続となるスタメン出場。本職のサイドバックではなくボランチで起用されているが、現状について「チャレンジですね」と語る。「開幕とその前のちばぎんカップも含めて、シーズン最初はサ