○日リーテック [東証Ｐ] 既存株主による149万4800株の売り出しと、オーバーアロットメントによる上限22万4200株の売り出しを実施する。売出価格は3月3日から5日までの期間に決定される。 ○ベクターＨＤ [東証Ｓ] 中村哲也氏を割当先とする263万3300株の第三者割当増資を実施する。発行価格は132円。 ○ファンペップ [東証Ｇ] ネクスト・グロースを割当先とする35万2900株の第三者割当