七五三を目前に控えたタイミングで、娘の髪飾りが壊れていることが分かった――。そんな予想外の事態から、材料費わずか200円・制作時間10分で仕上げた手作り髪飾りの投稿が、Threadsで注目を集めました。投稿したのは、Rimipiさん（@lv_ma0101）。慌ただしい状況の中で生まれた“即興の髪飾り”には、多くの反響が寄せられました。【写真】制作わずか10分！100円ショップのアイテムがこんなに素敵に当初は、生花を使った髪飾りを