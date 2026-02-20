20日未明、山口県下関市の寺で火事がありました。この寺に住む5人と連絡が取れておらず、焼け跡から2人の遺体が見つかっています。下関市消防局によりますと、20日午前2時20分ごろ、女性から「助けて」と119番通報があり、その後、「川棚漁港から火と煙が見える」などと通報があったということです。火事があったのは、下関市豊浦町川棚の正琳寺で、消防車など14台が出るなどして消火活動にあたり、火は午前5時半すぎに消し止めら