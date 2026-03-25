「凡庸なポップミュージック」「メッセージが空虚に響く」、そして最後には「彼らが崩れ落ちる音」とまで。有名音楽レビューサイト『Pitchfork』が、BTSの4年ぶりのフルアルバム『ARIRANG』を酷評した。【写真】BTSライブ、実際は4万人？「キンパ売れなかった」“完璧なカムバック”と絶賛する声が相次ぐ一方で、そこに真っ向から冷水を浴びせるレビューが現れた格好だ。だが、この酷評が興味深いのは、単に「曲が悪い」と主張して