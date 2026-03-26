甘酸っぱい香りに包まれる、ときめきの新作が登場♡ライフスタイルブランドMOTONから、チェリーパイの香りを纏った限定アイテムがラインアップ。SNSでも話題のヘア＆ボディミストと、ツヤ髪へ導くシルクヘアオイルの2種類が展開され、日常にさりげない幸せをプラスしてくれます。フルーティーで温もりのある香りは、毎日のケアタイムを特別なひとときへと変えてくれそうです♪ 甘く包み込むチェリー