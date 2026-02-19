「急に39度の熱が出た」「子どもの学級閉鎖で出社できない」――そんな人が周りで増えていませんか？2026年に入って、インフルエンザがまたもや猛威をふるっています。2026年2月2日〜2月8日のインフルエンザ報告数は16万4744人（厚生労働省、2月16日発表）。前週から約1.4倍にも増えており、5週連続の増加となっています。学校への影響も深刻で、休校や学年閉鎖・学級閉鎖となった小中高校は計1万310校。前週の約1.6倍、前々週の約