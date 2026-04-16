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YouTubeチャンネル「ごぼう先生 おひとりさま健康塾」が、「熱中症対策＜暑熱順化＞を目指すごぼう先生とイス体操」と題した動画を公開しました。このプログラムは、体が暑さに慣れる「暑熱順化」を目的としており、自宅のイスに座ったまま手軽に取り組めるのが最大の特徴です。



動画の冒頭で介護予防の指導者であるごぼう先生は、「暑熱順化」について「暑さに体が対応していくこと」と解説。本来、人間の体は急な暑さに対応しきれませんが、数日から2週間ほどかけて徐々に暑さに慣れることで、体温調節機能がスムーズに働くようになります。体操を通して血流量を増やし、「汗をかきやすくする」ことで熱中症になりにくい体質を目指します。



プログラムは、両手を大きく上げる深呼吸からスタートします。続く「筋肉ポンプ体操」では、両手を頭上で重ねてから肘を脇腹に引き寄せる動作を繰り返し、背中やお腹の筋肉を意識して体を温めていきます。お腹を突き出すように意識するアレンジも加えられ、しっかりと体幹部にもアプローチします。



さらに、片手を斜め上に、もう一方を斜め下に突き出す「ねじりパンチ」や、肘を太ももの付け根に当てて反対側の手を斜め上に伸ばす動きにより、体を大きくねじって刺激を与えます。また、足首と肘の曲げ伸ばしを同時に行う体操や、膝を上げて太もも、ふくらはぎの順に優しくタッチする「2・3・あしタッチ」を取り入れ、下半身の血流も促します。



後半は、腕や肩を5秒間素早く前後に動かす「心拍数アップ体操」で心臓を早く動かし、体温を上昇させます。最後は、両肘を後ろに引いて胸を大きく開く深呼吸で、全身をリラックスさせるクールダウンを行いました。



痛みのない範囲で無理なく行えるこのプログラム。自宅にいながら手軽に血流を促し、体温上昇を目指せます。日々の健康習慣に取り入れて、夏本番を乗り切る体作りに役立ててみてはいかがでしょうか。