ミラノ・コルティナ冬季五輪のフィギュアスケート・ペアで、「りくりゅう」こと三浦璃来選手と木原龍一選手が金メダルを獲得しました。前日のショートプログラム（SP）では5位と出遅れましたが、フリーで圧巻の演技を披露し、世界歴代最高得点をマーク。大逆転で頂点に立ちました。この快挙を受けて、SNS上では2人に対して「結婚してほしい」といった祝福まじりの投稿が相次いでいます。こうした声は“おせっかい”かもしれません