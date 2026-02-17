ミラノ・コルティナ五輪ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケートのペア・フリーが16日（日本時間17日）に行われ、ショートプログラム（SP）5位だった三浦璃来・木原龍一組（木下グループ）がフリー世界新となる158.13点をマーク。合計を自己ベストの231.24点とし、逆転で金メダルを獲得した。米紙が快挙を伝えた投稿に添えられた写真が現地ファンの話題を呼んでいる。2人がフリーで演じたのは「グラディエーター」。前日の