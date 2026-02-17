Jリーグは２月16日、J１百年構想リーグの地域リーグラウンド（EAST）第２節の東京ヴェルディ戦（１−２）で退場となった柏レイソルのDF原田亘の処分を発表した。原田は90＋３分、自身の持ち出しが長くなり、ボールを取り戻そうとアプローチした際、相手FW染野唯月に対し、激しいスライディングで接触してしまう。 主審は危険なプレーと判断し、原田にレッドカードを提示した。Jリーグはこのプレーについて、「日本サ