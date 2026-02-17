相手FWの右脛に過剰な力でスライディング→一発退場。Jリーグが柏DFに２試合出場停止＆罰金20万円の処分
Jリーグは２月16日、J１百年構想リーグの地域リーグラウンド（EAST）第２節の東京ヴェルディ戦（１−２）で退場となった柏レイソルのDF原田亘の処分を発表した。
原田は90＋３分、自身の持ち出しが長くなり、ボールを取り戻そうとアプローチした際、相手FW染野唯月に対し、激しいスライディングで接触してしまう。
主審は危険なプレーと判断し、原田にレッドカードを提示した。
Jリーグはこのプレーについて、「日本サッカー協会競技および競技会における懲罰基準に照らして審議した結果、相手競技者の右脛に対し、足裏で過剰な力でタックルした行為は、著しい反則行為に該当すると判断」し、２試合の出場停止処分と罰金20万円の処分を下した。
なお、出場停止試合は、２月21日の第３節・鹿島アントラーズ戦と同28日の第４節・FC東京戦となっている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】柏DF原田が激しいスライディングで相手FWに接触→退場したシーン
原田は90＋３分、自身の持ち出しが長くなり、ボールを取り戻そうとアプローチした際、相手FW染野唯月に対し、激しいスライディングで接触してしまう。
主審は危険なプレーと判断し、原田にレッドカードを提示した。
なお、出場停止試合は、２月21日の第３節・鹿島アントラーズ戦と同28日の第４節・FC東京戦となっている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】柏DF原田が激しいスライディングで相手FWに接触→退場したシーン