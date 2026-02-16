東京電力本社で柏崎刈羽原発6号機の送電開始作業を中継するモニター＝16日午後10時、東京都千代田区東京電力は16日、新潟県の柏崎刈羽原発6号機（出力135万6千キロワット）で発電と送電を始めた。東電の原発が電力を供給したのは、柏崎刈羽6号機が定期検査入りする直前の2012年3月下旬以来約14年ぶり。6号機は福島第1原発事故後、東電が再稼働させた初めての原発で、供給エリアの首都圏と静岡県東部に電気を送る。東電原発で柏