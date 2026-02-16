実業家・トモハッピー氏が16日までに自身のX（旧ツイッター）を更新し、カードショップ「遊楽舎」の店長へ謝罪した。トモハッピー氏は「flat-工房」のYouTubeチャンネルに出演した際、酒を飲んだ上でと強調しながらも、店長について辛らつな批判をし続け、物議を醸していた。トモハッピー氏は、この動画を非公開にしたと報告し「直接的、間接的に精神的負担を与えてしまった遊楽舎店長。この度は誠に申し訳ございませんでし