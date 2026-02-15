大学進学や就職をきっかけに、一人暮らしを考える人は多いですよね。しかし、スーパーに行けば食料品の値上げを実感し、毎月の電気代の明細を見てはため息をつく……そんな状況下で、家計の負担や将来への不安は大きくなるばかり。ネット上では「実家暮らし」を選択する人々の切実な声が集まっています。【画像】「え、意外…！」これが、首都圏の“実家暮らし”事情です！（6枚）「大家より親にお金を払うほうがいい」という合