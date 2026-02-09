衆議院選挙で歴史的な惨敗となった中道改革連合は、野田・斉藤両共同代表が辞任し、新たな代表を選ぶ選挙を実施する方向で調整を進めています。中道改革連合は、9日午後2時から党本部で執行役員会を開き、今後の対応について協議しています。この中では、野田・斉藤両共同代表は辞任する意向を伝えたものとみられます。そして、政府与党が来週18日に召集する方向で調整している首相を指名する特別国会までに、新たな代表を決める選