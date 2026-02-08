元大阪府知事で大阪市長も務めた弁護士の橋下徹氏（56）が8日、フジテレビ系「LIVE選挙サンデー」（後7・58）に生出演し、かつて裁判で争った因縁の相手と中継を通じて舌戦を展開する場面があった。この日、投開票された衆院選を受けて、各党の党首、代表が中継で出演。れいわ新選組からは大石晃子共同代表が出演した。質疑応答の中で、宮根誠司からは「満を持して“橋下太郎”を出動させます」と一言。名前を間違えてしまい