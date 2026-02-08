五輪棄権の決断に目を潤ませた近藤(C)Getty Imagesあまりに無神経な言葉に怒りがこみ上げた。現地時間2月7日、ミラノ・コルティナ五輪のフリースタイルスキー女子スロープスタイル予選が行われ、日本の近藤心音は、2日前の練習中に負った左膝の前十字靱帯と内側副靱帯の損傷などのダメージにより棄権。18歳で挑んだ前回の北京五輪に続き、大会直前の負傷が原因で無念の結果となった。【写真】氷上と雪上のヒロインたち冬季五