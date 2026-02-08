「もし選ばれても次は辞退して」――涙で棄権を決断した近藤心音が怒り　心無い声に本音「私の目の前で言ってみてください」【冬季五輪】

五輪棄権の決断に目を潤ませた近藤(C)Getty Images

あまりに無神経な言葉に怒りがこみ上げた。

現地時間2月7日、ミラノ・コルティナ五輪のフリースタイルスキー女子スロープスタイル予選が行われ、日本の近藤心音は、2日前の練習中に負った左膝の前十字靱帯と内側副靱帯の損傷などのダメージにより棄権。18歳で挑んだ前回の北京五輪に続き、大会直前の負傷が原因で無念の結果となった。

右膝前十字靭帯断裂と半月板損傷の大怪我に苛まれた北京五輪と同様に、ふたたび公式練習で悲劇に見舞われた。近藤は不屈の闘志でミラノの切符を掴んだが、予選当日の公式練習に参加する意志こそ示したが、やはり状態は回復せず……。

棄権を決断した直後のフラッシュインタビューでは「本来であれば、歩くことも不可能だった」と説明。そして、「私としては北京と同じではないと断言できる。事実をすぐに受け入れて、次に取り組むことができた心の強さもそうだし、今、膝の内部で起こっていることを理解した上で、最後までこの場にいたいという思いが消えなかった。私は逃げることもできたけど、ちゃんと皆さんにお伝えすることができる場があるなら、最後まで表に出るべきと思った。自分は強いなと思います」と話し、涙ながらに複雑な胸中を打ち明けている。

「結構、今は膝は無理をしてしまっているけど、最後まで治療とリハビリとトレーニングを朝イチからやって、そこに関しては満足がいっている。それをしたから納得して次に向かえるかなと思う」