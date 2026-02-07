岡山市北区の専門学校で、動物飼育の実習などを支えてきた動物たちの卒業式があり、イヌたちが新たな生活へと巣立っていきました。 【写真を見る】動物たちの卒業式専門学校で動物飼育の実習などを支えてきたイヌやネコたちが巣立ち【岡山】 卒業するのは岡山理科大学専門学校の愛玩動物看護学科など3つの学科の実習を支えてきたイヌ2匹、ネコ1匹、 それにセキセイインコ1羽です。 学校では動物の体力などを考慮して3～