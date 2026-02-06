news every.』の「ミダシ」が気になるニュース。「全国初“座席がない”新幹線運ぶのは荷物だけ」をお伝えします。◇雪が降るなか6日お披露目されたのはちょっと変わった新幹線。窓には野菜やフルーツなどのデザインが施されています。車内を見てみると座席が1つもありません。本来あるはずの乗客の座席が取り外され、滑り止めが施され乗客ではなく荷物を運ぶ新幹線に特化されました。7両で生鮮品や精密機器など、一度に最