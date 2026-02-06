ニューストップ > からだニュース > ADHDの女性は顔つきで分かる？「身体的特徴とはまったく関係ない」と… 発達障害 医療 Medical DOC ADHDの女性は顔つきで分かる？「身体的特徴とはまったく関係ない」と医師 2026年2月6日 2時30分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと ADHDの女性にみられる特徴について、医師が解説している 行動の特性などから総合的に診断されるもので、特徴的な顔つきはないという ADHDに関連付けた外見への言及は、偏見や誤解を助長するおそれがあるとした 記事を読む おすすめ記事 ミラノ五輪直前に衝撃疑惑が浮上 まさかの局部注射、関係機関「必ず調べる」ジャンプの飛距離増狙いか 2026年2月6日 8時50分 “A型の20倍” インフルエンザB型が急増 熱が出にくく「気づかぬうちに広がる」今からできる対策は？ 2026年2月5日 19時14分 産婦人科病院で妊産婦７人が食中毒 富山市 2026年2月5日 18時58分 「女手一つで育ててくれた母へ」豪華ファー袴で迎えた成人式…真っ先に伝えた感謝の言葉が話題に「涙出ました」「見た目からは全然想像でけへん」 2026年2月5日 15時0分 「庭先に入って写真撮影」富士山と五重塔で絶景スポット…観光客殺到で迷惑行為が急増 10年目「桜まつり」も中止決定 山梨・富士吉田市 2026年2月5日 19時44分