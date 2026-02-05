2月に入り大分県医師会が飛散状況を発表するなど、本格的な花粉症のシーズンが近づく中、大分市内のドラックストアでも備えを始める人が増えています。 【写真を見る】スギ花粉初観測、本格シーズンへドラッグストアでは早くも特設コーナー医療用成分や鼻うがい商品が人気 県医師会では、毎年2月から県内10市の観測地点での花粉の飛散状況を発表しています。1月31日には宇佐市、臼杵市、別府市でス