高市首相（自民党総裁）は４日公開のユーチューブ番組で、物価高により食料品価格が高止まりする可能性があるとして、「食料品の消費税率ゼロについて検討を加速する」と改めて語った。実施時期などは言及しなかった。番組は今月３日に収録された。首相は衆院選が公示された１月２７日から今月５日までの街頭演説で消費税減税に一度も言及していない。自民党は衆院選公約で、食料品を２年間に限り消費税の対象としない方針に