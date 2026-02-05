パウエル議長の「政策責任」を問う米議会がFRBに課した使命はふたつある。すなわち、雇用の最大化と物価の安定である。ところが、前編『トランプ批判一色のアメリカで「パウエルの失敗」が封印される悪夢…！世界経済の失速を招く「FRB金融政策」のヤバすぎる真相』で見てきたように、実はこれらの2つ責任を果たす面において、2018年2月に就任したジェローム・パウエル議長は大失敗を重ねている。昨今、トランプ大統領によるFRB議