女優の瀬戸朝香が４日放送の日本テレビ系「１周回って知らない話」（水曜・午後７時）に出演。何度も芸能界引退を考えたことを明かす一幕があった。女優デビューから３４年の瀬戸はこの日のスタジオで「長い芸能生活で辞めたいと思ったことは？」と聞かれると「上京して半年で女優を辞めようと思いました」と笑顔できっぱり。中学３年の時に全国４０００校の中から選ばれた「噂の美少女」としてスカウトされ、デビューした当