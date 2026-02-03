もし、あなたの目の前で「酔っていたから」という理由で子どもが傷つけられたとしたら……許すことができますか？今回は、そんな経験をしてしまった女性のエピソードをご紹介しましょう。◆普段は温厚だけど、飲むと乱暴になる義父加藤優香さん（仮名・35歳）は、近所に住む義父の酒癖の悪さに、以前から拭えない不安を抱えていました。「義父は普段は温厚な人なんですが、お酒を飲むといきなり変なスイッチが入って別人のよ