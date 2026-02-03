ニューストップ > 芸能ニュース > 芸能総合ニュース > 人気YouTuber、尿膜管遺残症で入院したと明かす「へそから異物が出て… YouTuber エンタメ・芸能ニュース J-CASTニュース 人気YouTuber、尿膜管遺残症で入院したと明かす「へそから異物が出てきた」 2026年2月3日 13時45分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと YouTuberグループ「えびじゃ / EvisJxp」のフジが、入院と手術を明かした お見舞いに来たメンバーに、フジは自身が「尿膜管遺残」だと告白 発症直後はへその中から異物が出てきたとし、「地獄を見た」という 記事を読む おすすめ記事 一体ナゼ…２０代男性の直腸から第一次世界大戦の砲弾を発見 爆発物処理班出動＝フランス 2026年2月3日 10時41分 【速報】退職代行「モームリ」運営会社社長夫妻を弁護士法違反容疑で逮捕…弁護士に依頼者紹介し違法な紹介料か 2026年2月3日 8時42分 部屋着のつもりで買った“しまむら全面ロゴ”1490円トレーナー 夫が外で着用→駅で三度見、娘も反応 2026年2月2日 11時30分 音楽デュオ「Ｄｅｆ Ｔｅｃｈ」のＭｉｃｒｏ、乾燥大麻所持の疑いで逮捕…デビュー２０周年の日本武道館ライブ目前 2026年2月3日 12時40分 動物の脱走を想定した捕獲訓練 ｢もし逃げても万全の対応ができるように｣ レッサーパンダ役の職員が園内を逃げ回る 名古屋･東山動植物園 2026年2月2日 19時37分