「あのお宅は2世帯住宅のはずです。旦那さんの親御さんも住んでいる状況で、どうやって監禁なんかしていたのか……」──千葉県松戸市に住む女性は訝しげな様子で、近所で起こった監禁事件について語った。【写真】「インターホンを押しても出ない」「高級外車が2台」市川陽崇・奈美容疑者夫妻の “恐怖の二世帯住宅”ほかこの異様な事件が明るみに出たのは1月20日のことだった。女性を同市内の自宅で監禁し、金銭を要求したとし