大学入試に落ちた女子高校生、サッチャーのもとに届いた一通の手紙。それは「西東京すし養成大学」の合格通知だ。“寿司職人”ではなく“寿司”を養成とは…!? と、意表を突かれるのが須藤アンナさんの新作『超 すしってる』だ。少女たちが目指すのは、寿司!? 不条理で可笑しな春休みの冒険「大学4年生の初夏に、小中高大の学校生活の集大成的なものを残そうと思って書いた原稿が原型です。私の世代は高校3年生の時にコロナ禍が始