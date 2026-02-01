【牡羊座】2026年 2月の運勢タロット鑑定師mimielさんによる12星座別占い。2月のあなたの運勢は?牡羊座（3/21-4/19）別れを告げて動き出せば「ビッグチャンスも動き出す」「もう待たない」。そんな力強い決意とともに、2月からあなたが主役の物語が動き出します。これまで周囲の様子を伺って止めていた足に「別れを告げる」。そしてあなた自身がゴーサインを出す。迷ったときは損得ではなく「ワクワクするか」が唯一の正解と信じて