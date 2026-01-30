バンダイスピリッツは、『地獄先生ぬ〜べ〜』より「アニメ『地獄先生ぬ〜べ〜』 鬼の手」(6,600円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて現在予約受付中、2026年6月発送予定。アニメ『地獄先生ぬ〜べ〜』の主人公・鵺野鳴介の「鬼の手」がプレミアムバンダイに登場。手の骨格・手筋の凹凸を精緻に再現。ゴム素材の採用により肉感を保ちながら、陰影が美しく際立つ仕上がりとなっている。(C)