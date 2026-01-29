アイウェアブランド「マイキータ（MYKITA）」が、「オーエーエムシー（OAMC）」との初のコラボレーションコレクションを発売する。1月29日からMYKITA TOKYO、MYKITA OSAKA、MYKITA FUKUOKA、および一部取り扱い店舗で販売する。【画像をもっと見る】ベルリンの「マイキータ ハウス（MYKITA HAUS）」で手作業で製造される同コレクションは、フレームに軽量なステンレススチールと、マイキータが独自開発した軽量ナイロン素材「