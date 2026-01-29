格安航空会社のピーチが、札幌ドームで行われる嵐のラストコンサートにあわせ、3月13日からの4日間、関西空港と新千歳空港を結ぶ深夜便の運行を発表。座席数は往復6便あわせて約1100席が用意されるという。嵐のメンバーが揃う最後のコンサートとあり、ツアーの日程が発表されると開催地のホテルは争奪戦に。特に札幌公演は北海道大学の後期日程試験の日程と近かったことで、ホテルが取れない受験生が続出。社会問題になってい