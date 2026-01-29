牛丼チェーン店「すき家」は、2026年2月5日（木）午前9時より、「デミグラスチーズ牛丼」を販売する。牛丼にミックスチーズとデミグラスソースをトッピングし、粉チーズとパセリをふりかけた「デミグラスチーズ牛丼」。香味野菜や赤ワインなどを合わせて、じっくり煮込んだデミグラスソースは、香り豊かでコク深い味わいが特徴。レッドチェダー、エグモント、モッツァレラの3種のチーズを使った濃厚なミックスチーズは、デミグラス